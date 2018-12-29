Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги

Турнирное положение «Панатинаикоса» по ходу первого круга баскетбольной Евролиги выглядело столь угрожающе, что боссы команды избавились от Хавьера Паскуаля. Панацею решили найти в Северной Америке, пригласив Рика Питино. И американский специалист с ходу начал оправдывать возложенные на него надежды: «Пао» обыграл дома ЦСКА.

В прошлом сезоне, когда выдающуюся игру показывал Ник Калатес, ЦСКА дважды победил греческого гранда по ходу регулярного сезона. А в «Финал четырёх» «Панатинаикос» тогда не попал. Селекция перед началом сезона – 2018/2019 удивила многих: в команду пришли ветераны Ласме и Лэнгфорд. Заметно сбавил Калатес, и последствия не заставили себя ждать: «Пао» даже после победы над ЦСКА со счётом 96:84 остаётся вне восьмёрки плей-офф.

Решающей в афинском матче стала вторая четверть, которую армейцы проиграли «-18». Это поражение стало для ЦСКА четвёртым в последних семи турах Евролиги. А ведь начинала команда Итудиса турнир с восьми побед подряд.

«Питерец.ру» с положительной стороны отмечает лишь Уилла Клайберна: форвард ЦСКА в игре с «Пао» набрал 24 очка и сделал 10 подборов .