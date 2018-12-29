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» » Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги

Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Рик Питино начал в «Пао» несравненно лучше, чем Жоан Плаза в «Зените».

Турнирное положение «Панатинаикоса» по ходу первого круга баскетбольной Евролиги выглядело столь угрожающе, что боссы команды избавились от Хавьера Паскуаля. Панацею решили найти в Северной Америке, пригласив Рика Питино. И американский специалист с ходу начал оправдывать возложенные на него надежды: «Пао» обыграл дома ЦСКА.

В прошлом сезоне, когда выдающуюся игру показывал Ник Калатес, ЦСКА дважды победил греческого гранда по ходу регулярного сезона. А в «Финал четырёх» «Панатинаикос» тогда не попал. Селекция перед началом сезона – 2018/2019 удивила многих: в команду пришли ветераны Ласме и Лэнгфорд. Заметно сбавил Калатес, и последствия не заставили себя ждать: «Пао» даже после победы над ЦСКА со счётом 96:84 остаётся вне восьмёрки плей-офф.

Решающей в афинском матче стала вторая четверть, которую армейцы проиграли «-18». Это поражение стало для ЦСКА четвёртым в последних семи турах Евролиги. А ведь начинала команда Итудиса турнир с восьми побед подряд.

«Питерец.ру» с положительной стороны отмечает лишь Уилла Клайберна: форвард ЦСКА в игре с «Пао» набрал 24 очка и сделал 10 подборов .

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