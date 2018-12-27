Хабаровский сухарь Шестёркина

«Амур» в этом сезоне снова стал аутсайдером КХЛ. За плей-офф хабаровская команда не борется, но на своём льду способна преподнести сюрприз даже фавориту.

Однако сегодня «Амур» так и не порадовал своих болельщиков заброшенными шайбами. Атака хабаровчан не выглядит грозной по именам. «Питерец.ру» отмечает разве что серьёзный прогресс Игоря Руденкова: не пригодившийся в «Торпедо» форвард в «Амуре» стал одним из лидеров атаки.

Но Руденков отметился в протоколе лишь малым штрафом, который невские армейцы реализовать не смогли. До третьего периода держался счёт 0:0, но удаление Кацубы стало для хозяев роковым. Хафизуллин и Гусев вывели на бросок Якупова, и СКА открыл счёт на 47-й минуте. Окончательный счёт 2:0 установил Земченок.

По количеству бросков СКА превзошёл «Амур» более чем в три раза. Однако вратарь-новичок хабаровской команды Лангхамер выдал прекрасный матч, а ведь бывали у чеха и провалы.

В другом матче дня «Адмирал» дома одолел «Витязь» (4:2), свою очередную шайбу забросил форвард «Моряков» Глазачев.