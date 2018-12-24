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Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»

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39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Первый же матч после увольнения Василия Карасёва превратился для «Зенита» в кошмар.

Роковым для Василия Карасёва, по-видимому, стали три подряд поражения в Еврокубке. При этом «Зенит» ВЫШЕЛ в следующий этап (соперниками будут УНИКС, «Цедевита» и «Морабанк-Андорра»). Да и два из этих трёх поражений были в овертайме – своеобразной баскетбольной лотерее.

Однако менеджмент «Зенита» решил заменить Карасёва на испанского тренера Плазу. «Питерец.ру» удивился, почему клубный сайт именует Плазу «Джоан» (это ведь женское имя!). Первый матч у руля «Зенита» обернулся для именитого тренера разгромом от «Химок», которые по-прежнему играют без лидеров – Шведа и Гилла.

Итог – 90:67 в пользу химчан, при этом по 20 очков набрали Крокер и Мики. А вот Сергей Карасёв промазал все дальние броски и не добрался даже до рубежа в 10 очков. Хорошую персональную статистику показал Рейнольдс, приблизившийся к дабл-даблу (американец набрал 16 очков и сделал 8 подборов). А вот Миллер-Макинтайр организовать игру в атаке не смог: протокол сухо зафиксировал всего 2 передачи основного разыгрывающего «Зенита».

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