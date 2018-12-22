Штрафные Джордана помогли «Химкам» одолеть аутсайдера Евролиги

Несмотря на отсутствие Алексея Шведа и Энтони Гилла, «Химки» должны были побеждать очередного соперника по регулярному чемпионату баскетбольной Евролиги. Дело в том, что турецкая «Дарушшафака» выиграла всего один матч и буквально «сливала» игру за игрой до этого. В составе гостей Подмосковья не было ярких звёзд: не сумевший заиграть в «Химках» форвард Джереми Эванс наверняка вышел на игру с особым настроем.

Именно Эванс мог стать героем матча, когда 13 секунд до сирены вывел «Дарушшафаку» вперёд – 84:83. При этом «Химки» вели после третьей четверти, но заключительный отрезок основного времени для команды Барцокаса едва не обернулся провалом. Выручил «заместитель» Гилла Джордан Мики (на фото), который уверенно проявил себя в решающей атаке. При «-1» Мики получил пару на два штрафных (роковой фол совершил Маккаллум) и забил оба.

«Питерец.ру» пожалел, что стабильный центровой с нигерийским паспортом Майкл Эрик играет за «Дарушшафаку», а не за «Зенит». «Сине-бело-голубым» просто необходим подобный игрок если не в этом сезоне, то в следующем.