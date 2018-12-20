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Один Виделль обыграл весь СКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.innov.ru
Недооценка рижского «Динамо» обернулась для СКА поражением в овертайме.  

Шестиматчевая победная серия после поражения от ЦСКА могла настроить тренерский штаб на благодушный лад. Мол, рижское «Динамо» явно обыграем: рижане не обыгрывали невских армейцев на официальном уровне с сезона – 2015/2016. Последний очный поединок в Санкт-Петербурге СКА выиграл не без труда: «Питерец.ру» писал о нём.

СКА очень быстро пропустил: Дарзиньш и Дзиеркалс помогли Виделлю открыть счёт уже на 2-й минуте. Однако Белов и Прохоркин ещё в первом периоде дважды поразили ворота Билялова. Но Виделля сегодня было не остановить: швед сравнял счёт, а в овертайме добился хет-трика. Удивительно, что Илья Воробьёв не разобрал игру Виделля, который  в этом сезоне является безусловным лидером атаки рижан. Три шайбы от одного хоккеиста на своём льду – повод к размышлениям. Однако даже проигрыш в дополнительное время принёс СКА 1 очко.

Ещё один хет-трик случился сегодня в Балашихе, где «Авангард» разгромил «Северсталь» со счётом 7:3. Три шайбы в ворота Фурха отправил Илья Михеев, а бывший форвард СКА Сергей Широков ограничился одной результативной передачей.

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