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» » Веселы сокрушил ЦСКА в Евролиге

Веселы сокрушил ЦСКА в Евролиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Чешский баскетболист «Фенербахче» сделал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов) в победной для своего клуба игре.

Баскетбольный ЦСКА потерпел третье поражение в баскетбольной Евролиге – на этот раз на выезде от «Фенербахче». После памятного финала отношения между двумя клубами напоминают войну, очередная битва которой состоялась накануне в Стамбуле.

Наблюдатели уже отметили, что московские армейцы потерпели «тренерское» поражение (итоговый счёт – 79:75 в пользу «Фенера»). Наставник ЦСКА Итудис слишком верит в некоторых игроков, а Нандо Де Коло демонстрирует все признаки упадка сил. Француз сыграл всего 14 минут, и количество набранных очков у такого мастера равнялось числу потерь – по 3.

Ещё до игры было ясно, что необходимо противоядие против чешского гиганта Яна Веселы. Однако Веселы вдоволь покуражился над защитой ЦСКА и теперь будет претендовать на звание MVP тура, набрав 33 очка полезности. Лучшим у армейцев стал Клайберн (17 очков), а вот Михаил Кулагин вообще не вышел на паркет.

Решающие удары «Фенербахче» нанесло после большого перерыва, когда совершило почти 20-очковый рывок и в концовке. «Питерец.ру» признаёт, что концовку ЦСКА проиграл, а в плей-офф это в который раз может аукнуться. Нелепая потеря Питерса (мяч от ноги укатился в аут) всё решила – поражение ЦСКА «-4».

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