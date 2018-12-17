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Пора взглянуть на таблицу КХЛ…

0
41
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Чемпионат КХЛ возобновился, можно ли уже сейчас предсказать участников плей-офф?  

В понедельник сыграны пять матчей регулярного чемпионата КХЛ: сенсаций не произошло. Поскольку СКА сегодня не играл, «Питерец.ру» решил посмотреть на текущую турнирную таблицу – кому «светит» плей-офф?

На Западе четырёх участников можно было легко предсказать ещё до старта хоккейного первенства – они и составляют группу лидеров. Только форс-мажор может помешать попасть в плей-офф ЦСКА (66 очков), СКА (59 очков), «Йокериту» (53 очка) и «Локомотиву» (49 очков). В кубковой зоне находятся ещё четыре клуба – «Спартак» (42 очка), набравшие по 39 очков московское «Динамо» и «Сочи», а также «Витязь» (37 очков). Интригу обозначает лишь рижское «Динамо», которое отстаёт от «Витязя» всего на 3 очка. А вот «Северсталь» отделяет от 8-го места пропасть в 13 очков.

На Востоке тоже всё предсказуемо. Гонку возглавляет усилившийся летом «Автомобилист» (63 очка), который по силам обогнать «Ак Барсу» (61 очко). Идущему вторым лидеру дивизиона Чернышова «Авангарду» (55 очков), «Металлургу» (54 очка) и «Барысу» (52 очка) тоже беспокоиться не о чем. Проигравшее «Магнитке» «Торпедо» упустило шанс обойти «Салават Юлаев». А вот за восьмую строчку ведут упорную борьбу «Куньлунь», «Трактор» и «Нефтехимик».

 

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