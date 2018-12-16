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» » Токранов и Гавриков забили финнам на «Кубке Первого Канала»

Токранов и Гавриков забили финнам на «Кубке Первого Канала»

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Убедительная победа над неудобной сборной Финляндии со счётом 5:0 порадовала российских болельщиков.

Финская сборная многократно огорчала сборную России на различных турнирах, но в нынешнем сезоне Евротура «Суоми» пока не могут даже забить. В ноябре «засушил» встречу с Финляндией Илья Сорокин (тогда выиграли 3:0), на этот раз «на ноль» отстоял Игорь Шестёркин из СКА.

Две шайбы из пяти забросили защитники петербургского клуба. Василию Токранову понравилось забивать за национальную команду, и вслед за первой шайбой последовала и вторая. При счёте 1:0 Токранов реализовал большинство с передач партнёров по СКА Никиты Гусева и Сергея Плотникова. Добил финнов Вячеслав Гавриков: игрок обороны СКА забросил четвёртую шайбу нашей команды во втором периоде. «Питерец.ру» удивился, что главный тренер финнов Юкка Ялонен не стал менять вратаря Ортио при счёте 0:4. Итог матча – разгром финской команды со счётом 5:0, точку в матче поставил гол Михаила Григоренко из ЦСКА в третьем периоде.

Этот матч, проходивший в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», ещё и вошёл в историю в плане посещаемости. По данным СМИ, эту игру вживую смотрели более 70 тысяч любителей хоккея.

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