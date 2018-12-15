Хоккейная сборная разгромила Чехию, Кузьменко сделал дубль

Открыл счёт защитник СКА Токранов. Для Василия эта шайба стала первой в форме национальной сборной. Кубалик счёт сравнял, но Прохоркин с передачи Плотникова ещё раз реализовал большинство. Так российская команда выиграла первый период – 2:1.

Во второй двадцатиминутке шайбы посыпались в ворота Фурха одна за другой. Локтионов, Капризов и Кузьменко довели счёт до 5:1 в пользу наших, и на третий период вместо голкипера «Северстали» у чехов вышел Грубец. Однако и он дважды пропустил: сначала дубль сделал Кузьменко, а седьмую шайбу сборной России в этом матче Локтионов забросил в большинстве с подачи Гусева. «Питерец.ру» отмечает, что обе шайбы у чехов забил форвард одного из швейцарских клубов Доминик Кубалик. 11 ноября в игре «Кубка Карьяла» Кубалик сделал хет-трик (пострадавшим тогда стал Илья Сорокин, который и сегодня защищал российские ворота). С таким особым настроем в играх против наших 23-летний Кубалик может вскоре заинтересовать команды КХЛ.

Финны одержали волевую победу над шведами (3:2), уступая 0:2.