ента новостей

22:43
Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов
10:44
Рыба с мертвыми мухами
10:21
Сдача ламп и градусников
09:53
В Петербурге состоялся всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018»
09:49
В Колпинском районе задержали насильника
23:54
ЦСКА разгромил в Мадриде «Реал», но не попал в Лигу Европы
13:49
На КАД полностью перекроют два съезда
08:51
В Купчино в парадной жилого дома зарезали мужчину
08:40
Памятник Виктору Цою
07:20
Необычная акция против рэпа
07:19
Советник больше не советник
00:57
«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...
11:06
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса
11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
09:09
Показатели зарплаты
08:46
Беглов в лидерах
22:45
Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА
10:41
Выставка Дмитрия Ермолова "Море солнца в декабре"
10:36
В Петербурге на пожаре погибли два человека
08:04
Закрытие книжного магазина
07:48
Растущая популярность
23:15
ЦСКА пропустил, но смог обыграть «Енисей»
14:55
Фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
12:19
Депутаты предлагают увеличить в Петербурге число мировых судей
10:37
В Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника
10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
09:02
Их оставили в «Бутырке»
08:16
Зарплаты увеличатся?
01:00
Без Шведа «Химки» проиграли «Баварии» в Евролиге
00:41
СКА снова разргромил «Ак Барс», у Плотникова – дубль
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов

Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
На «Кубке Первого Канала» отличился Владислав Гавриков, поразивший ворота Ларса Юханссона.  

Представительство СКА в сборной оказалось серьёзным, хотя Игорь Шестёркин остался в запасе. Однако Илья Сорокин дважды пропустил в равных составах, и середине второго периода наши уступали две шайбы. «Питерец.ру» заметил, что автором одного из шведских голов стал защитник ЦСКА Дальбек, бросок которого оказался не по силам другому московскому армейцу Илье Сорокину.

Первая ответная шайба россиян в третьем периоде тоже получилась «армейской». Никита Нестеров отдал передачу Михаилу Григоренко, а доставать шайбу из сетки пришлось голкиперу ЦСКА Ларсу Юханссону. Спасительный гол вскоре забил Владислав Гавриков, которому помог отличиться нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

В серии буллитов не реализовали свои попытки Никита Гусев, Максим Шалунов и Антон Слепышев. Единственная удачная попытка на счету Григоренко, который и установил окончательный счёт 3:2.

Параллельный матч оказался более результативным, но тоже завершился в серии послематчевых бросков. Буллит Кубалика позволил чехам победить финнов – 4:3.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-01-2018, 22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
24-11-2018, 23:13
СКА снова проиграл ЦСКА
12-02-2017, 16:36
Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх
26-03-2015, 22:17
ЦСКА не позволил СКА забить и повёл в серии 1—0
13-05-2018, 00:05
Победили Швейцарию, несмотря на подвиги Андригетто
25-02-2018, 13:41
Никита Гусев – герой Олимпийского финала

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
157
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
287
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
345
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
378
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
Наверх