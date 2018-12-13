Гол защитника СКА помог сборной России победить шведов

Представительство СКА в сборной оказалось серьёзным, хотя Игорь Шестёркин остался в запасе. Однако Илья Сорокин дважды пропустил в равных составах, и середине второго периода наши уступали две шайбы. «Питерец.ру» заметил, что автором одного из шведских голов стал защитник ЦСКА Дальбек, бросок которого оказался не по силам другому московскому армейцу Илье Сорокину.

Первая ответная шайба россиян в третьем периоде тоже получилась «армейской». Никита Нестеров отдал передачу Михаилу Григоренко, а доставать шайбу из сетки пришлось голкиперу ЦСКА Ларсу Юханссону. Спасительный гол вскоре забил Владислав Гавриков, которому помог отличиться нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

В серии буллитов не реализовали свои попытки Никита Гусев, Максим Шалунов и Антон Слепышев. Единственная удачная попытка на счету Григоренко, который и установил окончательный счёт 3:2.

Параллельный матч оказался более результативным, но тоже завершился в серии послематчевых бросков. Буллит Кубалика позволил чехам победить финнов – 4:3.