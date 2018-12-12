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ЦСКА разгромил в Мадриде «Реал», но не попал в Лигу Европы

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Гостевая победа со счётом 3:0 над самим «Реалом» не помогла армейцам занять место выше последнего.  

Если бы не роковой второй гол «Виктории Пльзень» в ворота «Ромы», то ЦСКА мог триумфально закончить кампанию в Лиге Чемпионов. Квалифицироваться в плей-офф с «Реалом» и «Ромой» в группе изначально казалось чудом, но уж пройти скромных чехов подопечные Гончаренко могли.

В итоге Чалов, Щенников и Арнор Сигурдссон по разу забили на «Сантьяго Бернабеу», и ЦСКА выиграл с фантастическим счётом 3:0. «Питерец.ру» посмотрел на стартовый состав «Королевского Клуба»: из числа игроков основы вышли Куртуа, Марсело, Иско, Асенсио и Бензема. При счёте 0:2 Сантьяго Солари выпустил на замену Бэйла и Крооса – не помогло. У армейцев на замену вышел оправившийся от травмы Абель Эрнандес.

Но такая выдающаяся по счёту победа стала для ЦСКА лишь ложкой мёда. В Пльзене ворота «Ромы» защищал резервный голкипер Миранте – и дважды пропустил. Забить римляне смогли лишь раз (во втором тайме отличился Ундер), и ЦСКА завершил еврокубковый сезон. Подопечные Гончаренко проиграли ключевой матч в предыдущем туре той же «Виктории».

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