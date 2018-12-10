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Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo.ru
Третий раз в сезоне СКА победил московское «Динамо», на этот раз всухую.

В начале декабря Вадим Шипачёв в трех матчах чемпионата КХЛ подряд набирал не меньше двух очков. Но в предыдущем матче с «Витязем» атака столичного «Динамо» ограничилась всего одной шайбой в ворота «Витязя» (автором стал Игумнов). А сегодня СКА вообще не пропустил: «Питерец.ру» поздравляет с «сухарём» Хелльберга.

Интересно, что против СКА в официальных матчах Шипачёв пока играет плохо: динамовцы трижды проиграли невским армейцам (0:4, 2:3 и 0:2). После памятного хет-трика Максима Карпова в ворота СКА 8 марта 2017 года «Динамо» выиграло у СКА один поединок из девяти.

В сегодняшнем матче Шипачёв может потянуть даже на антигероя. Именно удаление центрфорварда москвичей привело к первой – победной – шайбе СКА. Большинство на 8-й минуте реализовал Василий Токранов, а Павел Дацюк забрасывал уже в пустые ворота. Голкипер «Динамо» Бочаров отразил более 40 бросков по своим воротам.

Ещё один «сухарь» заработал в понедельник голкипер «Витязя» Йонни Ортио. Финн ещё и поучаствовал в единственной шайбе своей команды в Минске, которой хватило для победы в основное время.

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