ЦСКА пропустил, но смог обыграть «Енисей»

ЦСКА не отличается стабильностью: в чемпионате смог победить «Зенит», а в Лиге Чемпионов уступил на своём поле «Виктории Пльзень». В предыдущем туре московские армейцы разошлись миром с «Ростовым» в гостях, а в игре с «Енисеем» явно рассчитывали на победу.

Уже к 15-й минуте ЦСКА повёл 2:0. Во времена Игнашевича и братьев Березуцких такого преимущества было достаточно, чтобы дожать практически любого соперника. Но «Енисей» не собирался сдаваться, отыграв один гол и заработав 11-метровый. Однако защитник гостей Кичин умудрился попасть в обе штанги ворот Акинфеева. ЦСКА смог удержать победный счёт 2:1, но лишился защитника Бекао. Бразилец был заменён во втором тайме из-за повреждения.

«Питерец.ру» посмотрел и протокол встречи «Локомотива» и «Оренбурга». Оренбуржцы, располагающиеся сейчас в середине таблицы, быстро открыли счёт. И только во втором тайме «Локомотив» смог склонить чашу весов в свою пользу. Вышел на замену Фёдор Смолов, но победу железнодорожниками принёс сделавший дубль Фарфан.