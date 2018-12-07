Без Шведа «Химки» проиграли «Баварии» в Евролиге

Победа в предыдущем туре над «Панатинаикосом» была достигнута без участия Алексея Шведа. Однако у «Баварии» явно был победный настрой, да и букмекеры считали фаворитом немецкий клуб. К тому же «Бавария» сейчас – прямой конкурент химчан за место в плей-офф, и победа в Мюнхене позволила бы подопечным Барцокаса обогнать соперника в турнирной таблице. Но продлить победную серию до четырёх матчей «Химкам» не удалось.

Игра получилась очень упорной, и победный задел к четвёртой четверти ни одна из команд не создала. К началу заключительной десятиминутки «Бавария» вела «+4», а за 1:14 до сирены трёхочковый Стефана Марковича позволил российскому клубу приблизиться на дистанцию одного дальнего броска. После тайм-аута состоялась важнейшая атака, ключевым моментом которой стал подбор Деррика Уильямса в атаке. На Уильямсе пришлось фолить, и американец не промахнулся с линии штрафных. Итог – 72:65 в пользу «Баварии».

Удивила «Дарушшафака», которая разбазарила в четвёртой четверти отрыв от «Маккаби» и проиграла ДЕВЯТЫЙ матч Евролиги подряд.