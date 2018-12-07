СКА снова разргромил «Ак Барс», у Плотникова – дубль

Сезон – 2018/2019 открывался в Казани матчем «Ак Барса» и СКА. Тогда борьбы не получилось, не смог «Ак Барс» оказать достойного сопротивления и на этот раз. «Питерец.ру» знал о кадровой проблеме подопечных Билялетдинова: выбыл из строя форвард Ландер, и в первое звено пришлось кооптировать Ткачёва. Однако единственную шайбу у гостей забросил не форвард, а защитник Постма. Случилось это во втором периоде при сокрушительном преимуществе невских армейцев 5:0. Тренерский штаб казанцев не стал менять голкипера Подъяпольского даже после пяти пропущенных шайб, хотя в запасе был Гарипов. Третий период вообще ничем не отмечен в протоколе – нет ли голов, ни удалений.

После этой победы в активе занимающего второе место в Западной конференции КХЛ СКА стало 57 очков (столько же у «Автомобилиста»). Отрыв от ЦСКА не сократился, поскольку столичные армейцы одолели «Авангард» (3:2). Очень результативным получился матч в Минске – сразу 9 шайб увидели зрители. «Торпедо» смогло победить динамовцев с по-настоящему хоккейным счётом 6:3.