СКА размазал «Торпедо» по льду

На старте этого сезона СКА потерпел «тренерское» поражение в Нижнем Новгороде. Тогда армейцы с Невы дважды пропустили в концовке, не смогли перестроиться и просто отдали торпедовцам почти выигранный матч.

До приезда в Санкт-Петербург нижегородцы проиграли трижды подряд. «Металлургу» уступили в результативной борьбе (4:5), «Ак Барсу» сопротивления не оказали (1:5), а с московским «Динамо» не обошлось без спорного судейства.

Но сегодня на льду была только одна команда – СКА. После безголевого стартового отрезка встречи подопечные Ильи Воробьёва выиграли два периода с одинаковым счётом 3:0. Итоговые 6:0 ознаменовали разгромную победу СКА: заброшенными шайбами отметились Хафизуллин, Гусев, Кузьменко, Карпов, Коскиранта и Бывальцев. Тренеру гостей Немировски пришлось заменить Галимова на Костина при счете 5:0 в пользу СКА.

«Питерец.ру» рад стабильности СКА: вторая подряд победа со счётом 6:0. Свой следующий матч наши армейцы проведут 6 декабря с «Ак Барсом». Два предыдущих очных поединка казанцы проиграли СКА с общим счётом 1:10.