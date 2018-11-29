«Спартак» Кононова уступил дома «Рапиду» в Лиге Европы

Отставка Массимо Карреры пока не дала положительного результата для «Спартака». Важнейший еврокубковый матч нельзя было проигрывать, но «красно-белые» провалили концовку.

«Рапид» обыграл «Спартак» в 1-м круге со счётом 2:0, а сегодня смог победить и в Москве. Сменивший Карреру Олег Кононов вернул в состав Дениса Глушакова, что сильно не понравилось одному из спартаковской торсиды. Болельщик смог выбежать прямо на поле («Питерец.ру» не понимает, что в этот момент делала служба безопасности «Открытие-Арены») и начал толкаться с Глушаковым. Его вывели, но счёт после этого из 1:0 превратился в 1:2. «Спартак» дважды пропустил в концовке второго тайма, проиграл и показал: проблем ещё хватает, нужно искать пути решения и консенсус с фанатами.

В нынешней Лиге Европы «Спартак» уже выдал 3:3 с «Вильярреалом» и 4:3 с «Рейнджерс». Именно с испанским клубом москвичам предстоит сыграть в заключительном туре группового этапа.

«Зенит» сейчас играет с «Копенгагеном»: после безголевого первого тайма «сине-бело-голубые» вышли вперёд после точного удара Мака.