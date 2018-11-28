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Тихонов забил «Витязю», а СКА победил 6:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Подмосковный «Витязь» не смог оказать сопротивления СКА, пропустив в каждом периоде.

Статистика встреч «Витязя» и СКА настолько удручающа для подольской команды, что помочь нашим соперникам могло только чудо. Однако СКА закономерно разгромил хозяев льда со счётом 6:0. Счёт открыл Виктор Тихонов, отличились в составе невских армейцев также Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев. «Питерец.ру» удивился, что при такой результативности не набрал очков Никита Гусев.

Отчасти оправдывает «Витязь» то обстоятельства, что ворота сегодня защищал не основной голкипер Ортио, а Сапрыкин. Голкипер СКА Магнус Хелльберг смог «засушить» игру: для шведского вратаря это пятый подобный успех в сезоне – 2018/2019. Ранее Хелльберг отстоял «на ноль» матчи с «Северсталью», «Сибирью», «Слованом» и «Трактором». Следующую игру СКА проведёт уже в декабре против «Торпедо».

Из других матче дня в КХЛ можно отметить поединок «Куньлуня» и «Сибири». После второго периода сибиряки вели 5:1 (дубль сделал Михайлов), но в заключительной двадцатиминутке четырежды пропустили. Итог – победа «Сибири» по буллитам со счётом 6:5.

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