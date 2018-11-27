Петербургский «Спартак» растерял преимущество и проиграл «Буревестнику» в Суперлиге

«Спартак», в отличие от ярославского «Буревестника», находится в группе лидеров баскетбольной Суперлиги. Однако единственная очная встреча этих команд завершилась с космической разницей «+40» в пользу ярославцев.

Чтобы проиграть в баскетболе, достаточно разницы даже не в 40 очков, а в одно. В этом спартаковцы убедились сегодня, проиграв заключительную четверть со счётом 3:14. «Питерец.ру» хотел бы знать, что сказал в раздевалке по горячим следам главный тренер «Спартака» Захар Пашутин. Набрать за четверть всего 3 очка – нонсенс в баскетболе. Любопытно, что состав «Буревестника» пополнил поигравший именно за «Спартак» защитник Джимми Гевин.

А ведь до игрок «Спартака» Иван Савельев говорил перед игрой, вспоминая неудачу в Подмосковье:

«Мы проанализировали наши ошибки и сейчас вся команда по-спортивному зла и горит желанием доказать уже в ближайшем матче, что предыдущее поражение было случайным.»

Но реабилитироваться за ту неудачу у спартаковцев не получилось: петербуржцы снова уступили в гостях.