Неприятности Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе»

Несмотря на крупную победу над «Эдмонтоном» (5:2), «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука продолжает обитать на дне таблицы – последнее место во всей НХЛ. Обозреватели и любители хоккея заметили, что на матч с «Ойлерз» Ковальчук (третий контракт в клубе) был заявлен в четвёртом звене.

Статистика у Ковальчука хорошая (кроме индекса полезности). Россиянин по-прежнему является лучшим по системе «гол+пас» (14 очков), после игры с «Эдмонтоном» его догнал Даути. Меньше Ковальчука набрали признанные лидеры атаки «Кингз» - Копитар и Браун.

«Питерец.ру» не совсем понимает критику Ковальчука: свои снайперские обязанности он выполнял исправно, в третьей или четвёртой тройке набирать очки будет сложнее. Главная проблема «Лос-Анджелеса» – травма основного голкипера Куика, который выбыл из строя в начале ноября. Да и смена тренера (сейчас командой руководит исполняющий обязанности) тоже на пользу не пошла. Болельщики «Королей» недовольны не только Ковальчуком: достаётся и возрастному защитнику Фанюфу.

Впереди у «Кингз» выезд в Канаду: Ванкувер – Эдмонтон – Калгари.