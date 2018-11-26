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» » «Зенит» выиграл первый круг чемпионата России

«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России

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85
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Победа над «Ростовом» позволила команде Сергея Семака сохранить пятиочковый отрыв от «Краснодара».

История встреч с «Ростовом» говорила о том, что готовиться к встрече с командой Валерия Карпина нужно очень серьёзно. Тем ценнее победа со счётом 2:0, одержанная «Зенитом» в 15-м туре. Голы Дриусси и Ерохина в сочетании с удалением у гостей позволили «Зениту» заполучить 3 очка.

«Питерец.ру» посмотрел на турнирную таблицу: «сине-бело-голубые» сохранили перспективный отрыв от «Краснодара» в 5 очков. Первый круг чемпионата – 2018/2019 удался «Зениту»: стартовали с пяти побед подряд, первое поражение потерпели только в 9-м туре (от «Анжи»). Были 8 голов в игре 8-го тура с «Локомотивом» («Зенит» победил 5:3) и неудачные выезды в Москву против «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:2).

Тренерский штаб петербургской команды как мог нивелировал потерю Нобоа. Сохранил отличную форму Артём Дзюба – 5 голов за первый круг, столько же у Александра Ерохина. Именно Дзюба, Андрей Лунёв и Бранислав Иванович не пропустили ни одной игры. Инцидент с Александром Кокориным (на фото) привёл к тому, что нападающий «Зенита» на неопределённое время выпал из соревновательного ритма.

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