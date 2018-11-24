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Миллер-Макинтайр стал заменой Дженнингсу в баскетбольном «Зените»

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30
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sports.ru
Статистика бывшего игрока «Пармы» в прошлом сезоне впечатляет – два триппл-дабла!  

Конкуренция в заокеанском баскетболе оказалась столь серьёзной, что Коди Миллер-Макинтайр снова возвращается в Россию. А именно – в баскетбольный «Зенит». «Питерец.ру» отмечает, что Миллер-Макинтайр имеет одно несомненное преимущество перед досрочно покинувшим Санкт-Петербург Брэнданом Дженнингсом – адаптированность к Единой Лиге ВТБ.

Переезд из Бельгии в Россию прошлым летом благотворно сказались на репутации Миллера-Макинтайра. В «Парме» он стал лучшим игроком и сотворил сразу два триппл-дабла за сезон. Сайт баскетбольного «Зенита» сфокусировал внимание на показателе новичка в 8 передач за игру: в петербургскую команду пришёл новый разыгрывающий.

Сайт Sports.ru считает Миллера-Макинтайра «большим разыгрывающим» (примеры – Мэджик Джонсон или Бен Симмонс из «Филадельфии»). Если посмотреть на выступления Миллера-Макинтайра против «Зенита» в прошлом сезоне, то цифры таковы:

- в Санкт-Петербурге он набрал 16 очков и сделал 4 передачи,

- в Перми набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 6 передач.

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