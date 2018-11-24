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» » СКА снова проиграл ЦСКА

СКА снова проиграл ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Со 2 апреля невские армейцы не могут победить ЦСКА.

В составе ЦСКА не оказалось Сергея Андронова, зато снова появился 38-летний Александр Попов. Ворота московских армейцев защищал Илья Сорокин, наши – Игорь Шестёркин.

Николай Прохоркин доказал, что матч против ЦСКА имеет для него особое значение. Сегодня 74-й номер СКА открыл счёт на 10-й минуте, но больше забить Сорокину не удалось. Переломной стала ответная шайба ЦСКА: получился «гол в раздевалку». За 45 секунд до завершения второго периода Слепышеву удался точный бросок, и на третий период армейцы столицы вышли воодушевлённые этим успехом. Да ещё и СКА умудрился пропустить в большинстве, не уследив за Михаилом Григоренко. А в эндшпиле матча Иван Телегин добил команду Ильи Воробьёва, установив окончательный счёт 3:1.

На фоне неудач «Автомобилиста» ЦСКА развил отличный турнирный ход. «Питерец.ру» заглянул в календарь: ЦСКА второй раз в сезоне выдал серию из ДВЕНАДЦАТИ побед подряд. А с 17 сентября подопечные Игоря Никитина проиграли лишь однажды («Куньлуню» со счётом 3:4).

Дмитрий Кагарлицкий отметился сегодня результативным пасом во встрече с бывшей командой – «Северсталью».

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