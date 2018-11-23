«Химки» одолели «Жальгирис» в Евролиге в матче-триллере

«Жальгирис» мог выиграть в гостях у ЦСКА даже без травмированного Янкунаса, но уступил в овертайме. Сегодня Каунас принимал «Химки», дважды победившие «Жальгирис» в прошлом регулярном сезоне.

И закономерность подтвердилась – «Химки» одержали такую нужную победу, а «Жальгирис» продолжил череду домашних поражений. «Питерец.ру» обратил внимание, что команда Ясикявичуса проиграла дома «Басконии» («-8»), «Фенербахче» («-7») и «Реалу» («-11»), а химчанам уступила всего 1 очко.

Великолепный матч у хозяев выдал Брэндон Дэвис – 23 очка и 13 подборов. Дэвис полностью затмил своего химкинского визави Гилла, который за весь матч сумел сделать всего 1 подбор. Однако Алексей Швед ответил на дабл-дабл Дэвиса своим: россиянин набрал 25 очков, 10 подборов и 4 перехвата («+32» полезности). Концовка была нервной и изобиловала фолами, но «Химки» выиграли со счётом 84:83.

В активе «Химок» 3 победы после 9 матчей. Столько же у «Жальгириса», а занимающий 8-е место «Олимпиакос» одержал 5 побед. Именно греческий клуб смог нанести первое поражение «Реалу» (88:83).