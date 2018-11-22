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» » СКА разгромил «Северсталь», победную шайбу забросил Якупов

СКА разгромил «Северсталь», победную шайбу забросил Якупов

0
56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ska.ru
Снова не сыграл за невских армейцев Патрик Хёрсли: травмирован или отдыхает?

В списке травмированных СКА официально находятся только Артём Зуб и Александр Дергачёв: «Питерец.ру» заглянул на сайт КХЛ. Но Патрик Хёрсли по-прежнему отсутствует в составе СКА. Однако с «Северсталью» легко справились и без него.

Исполняющий обязанности главного тренера череповецкого клуба Павел Торгаев сделал характерный жест: основной голкипер Фурх в заявку не попал. Однако когда Владислав Гавриков сделал счёт 5:0, Торгаеву пришлось менять Артамкина на Магарилова. Ветеран ХКЛ Максим Рыбин отметился в протоколе результативной передачей: 37-летний нападающий месяц не набирал очков. Итоговые 6:1 в пользу СКА приблизиться к лидерам Лиги.

«Автомобилист» снова проиграл: на этот раз екатеринбуржцы капитулировали дома перед торпедовцами. Грозная атака «Авто» смогла забросить Тихомировау всего однажды – отличился Стефан Да Коста. Отличился сегодня и голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, обезвредивший нападение московских динамовцев во главе с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. «Локомотив» выиграл со счётом 2:0, дубль сделал Локтионов.

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