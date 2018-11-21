Швед вернулся в строй, и «Химки» разгромили «Будучность»

«Питерец.ру» рад победе «Химок», которые пребывают в «подвале» турнирной таблицы Евролиги. Сегодняшний успех стал для подопечных Барцокаса всего лишь вторым за 8 туров. Однако даже с показателем 2–6 химчане переместились на 12-е место.

Очень кстати оказалось возвращение Алексея Шведа, который выдал очередной отличный матч. 22 очка, 7 подборов и 7 передач при 4 потерях – таковы показатели Шведа. Хорош был у победителей и Джордан Мики, тоже набравший 17 очков и собравший на отскок больше. Энтони Гилл набрал скромные 5 очков, а Сергей Моня забросил свою фирменную «трёху».

В составе «Будучности», которая в прошлом туре одолела «Басконию», самым результативным стал Эрл Кларк (19 очков). Компанию черногорской команде на дне таблицы составляют теперь «Маккаби» и «Дарушшафака» (у всех команд по одной победе).

ЦСКА сейчас бьётся с «Жальгирисом», который приехал в Москву без Паулюса Янкунаса. Несмотря на потерю ветерана, «Жальгирис» вышел вперёд по ходу третьей четверти, прямо сейчас счёт равный – 53:53.