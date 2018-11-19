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» » Хет-трики Андрея Костицына и Кирилла Капризова в КХЛ

Хет-трики Андрея Костицына и Кирилла Капризова в КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sovsport.ru
Сразу два хет-трика состоялись в понедельник в регулярном чемпионате КХЛ.

Минское «Динамо» долго не решалось расстаться с Горди Дуайером. Преемником иностранного специалиста стал Андрей Сидоренко, при котором показатель побед – 50%. Да, минчане проиграли два матча всухую (0:2 и 0:4), однако и соперники были грозные – «Металлург» и «Автомобилист».

Сегодня белорусской команде по буллитам удалось победить в Хабаровске. Героем стал Андрей Костицын, который открыл счёт и забросил спасительную шайбу за 10 секунд до сирены – 3:3. «Питерец.ру» не забыл, что Костицын-старший уже отметился хет-триком в матче с «Северсталью» в сентябре.

Кирилл Капризов (на фото) достойно выступил на этапе Евротура, а сегодня забросил три шайбы в ворота «Слована». Одноклубник Капризова по ЦСКА Михаил Григоренко набрал в этой встрече 4 очка, а защитник Никита Нестеров сделал две передачи. Армейцы продолжили издевательства над «Слованом»: в октябре в Вене они обыграли братиславскую команду с оглушительным счётом 9:0. Сегодня ЦСКА победил всего лишь 4:0, а голкипер Юханссон заработал очередной «сухарь».

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