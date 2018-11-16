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» » СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0

СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Скромная победа над испытывающим сложности «Трактором» с 20-летним голкипером в воротах.

Болельщики «Трактора» вправе сетовать на уход в тренерский штаб СКА Анвара Гатиятулина (на фото). Без него дела «Трактора» в начале сезона шли настолько плохо, что Германа Титова заменили Алексея Тертышного (в ранге исполняющего обязанности).

«Питерец.ру» обратил внимание на любопытное решение Тертышного: в воротах появился совсем молодой Сухачёв, а Демченко вообще не оказалось в заявке. Всего одна пропущенная шайба от СКА в Санкт-Петербурге – возможное начало большой карьеры Сухачёва в КХЛ.

Победную шайбу сегодня забросил на 16-й минуте Александр Барабанов, которому помогли отличиться Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. Хелльберга можно поздравить с «сухарём», хотя особой работы у него не было: «Трактор» всего два раза играл в большинстве. Герой победного для челябинцев матча с «Витязем» Стоа отличиться не смог, как и новичок из Канады Кристиан Томас.

Продолжил свою голевую серию форвард «Магнитки» Николай Кулёмин. Дубль в ворота «Витязя» стал для Кулёмина пятым подряд голевым матчем, при этом в игре со «Спартаком» 12 ноября ему удался хет-трик.

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