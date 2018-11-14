8 пробоин «Адмирала» в «Ледовом»

Нынешний «Адмирал» значительно слабее той команды, которая дебютировала в КХЛ и сразу заставила с собой считаться. «Питерец.ру» заметил, что «Адмирал» всё-таки привлёк легионеров, но Кубат, Полак и Говорка словно растворились. Выделить можно лишь Константина Глазачева, который и стал автором дубля в ворота Хелльберга.

После того, как Глазачев открыл счёт, СКА почти 20м минут чистого игрового времени не мог забить. Но в промежутке с 27-й по 41-ю минуту в воротах «Адмирала» побывали четыре шайбы, авторами которых стали Рундблад, Прохоркин, Коскиранта и Каблуков. В третьем периоде всё повторилось: Глазачев снова забросил, а «Адмирал» снова четырежды пропустил. Итоговые 8:2 только подтвердили нынешний уровень команды Сергея Светлова.

Если в Санкт-Петербурге зрители увидели 10 шайб, то в матче «Барыса» и «Амура» было заброшено 11, из них СЕМЬ – уже в первом периоде. «Амур» смог выиграть в гостях 6:5, а в победной шайбе поучаствовал вернувшийся в хабаровский клуб голкипер Алексей Мурыгин. «Авангард» неожиданно уступил московскому «Динамо» со счётом 0:4.