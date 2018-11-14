Гусев и Хёрсли – в стартовом составе Дивизиона Боброва

«Питерец.ру» предполагает, что в стартовом составе Дивизиона Боброва перед всезвёздным матчем КХЛ мог оказаться и Павел Дацюк. Но форвард рижского «Динамо» Линус Виделль настолько впечатлил своей индивидуальной статистикой, что составил пару форвардов вместе с Никитой Гусевым. А компанию Хёрсли в защите составит ещё один рижский динамовец Мэтью Майоне. Вне стартовой четвёрки оказали такие заметные игроки, как Александр Хохлачёв («Спартак»), Сами Леписто («Йокерит») и московский динамовец Вадим Шипачёв.

В Дивизионе Тарасова четыре места тоже распределились между двумя клубами – ЦСКА (Нестеров и Капризов) и «Локомотивом» (Накладал и Локтионов). Никита Трямкин даже в «Автомобилисте» не является сейчас ведущим защитником, но великолепный старт клуба способствовал его попаданию в четвёрку Дивизиона Харламова. Вместе с Трямкиным выйдут на лёд его одноклубник Найджел Доус, Пол Постма («Ак Барс») и Сергей Мозякин («Металлург»). Два омских «Ястреба» Широков и Михеев первенствовали в голосовании болельщиков в Дивизионе Черышёва. Компанию им составят Даррен Дитц («Барыс») и Филип Ларсен («Салават Юлаев»).