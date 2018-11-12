Максим Карпов – герой победы СКА над «Автомобилистом»

До матча с «Автомобилистом» нападающий СКА Максим Карпов мало играл в нынешнем чемпионате КХЛ – 9 матчей и 7 (2+5) очков. Но в нужный момент бывший московский динамовец выдал хет-трик в ворота лидера первенства.

Невские армейцы по ходу встречи с екатеринбуржцами добились преимущества 5:0, после чего позволили сопернику сократить отставание. «Питерец.ру» обратил внимание, что на свою личную статистику поработали звёздные легионеры гостей Найджел Доус и Дэн Секстон. Но главным героем по праву стал именно Карпов, дважды отличившийся в большинстве и один раз – в равных составах.

Сыграло свою роль отсутствие из-за травмы основного голкипера «Автомобилиста» Коваржа. Его сменщик Владимир Сохатский смог отразить 26 бросков по своим воротам, но его команда проиграла со счётом 2:5.

Ещё один хет-трик сотворил нападающий «Магнитки» Николай Кулёмин. «Металлург» смог выиграть на выезде у «Спартака» со счётом 5:4 по буллитам. Отличился и вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, заработавший «сухарь» в игре с «Амуром», которую омичи выиграли – 3:0.