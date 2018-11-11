«Зенит» проиграл ЦСКА, не сумев забить

Сергей Семак решил сыграть в Москве против ЦСКА с одним нападающим (Дзюбой), но забить «Зениту» не удалось. К тому же пришлось играть без дисквалифицированного Паредеса.

Первый гол случился после ошибки Маркизио: армейцы получили мяч и провели результативную атаку. Чалов забил с передачи Ахметова, который мог сейчас играть за «Зенит». Завершился первый тайм со счётом 2:0 в пользу ЦСКА: Чалов отдал результативную передачу на Сигурдссона. Наша оборона в эпизоде со вторым голом практически бездействовала, а Лунёв не имел шансов спасти.

Турнирная таблица чемпионата России пока не должна внушать болельщикам «Зенита» беспокойства. «Краснодар» одержал в 14-м туре победу над безнадёжным аутсайдером РПЛ «Енисеем» (3:0), но пока отстаёт от петербургского клуба на 6 очков. «Питерец.ру» обратил внимание и на ничью во встрече «Рубина» и «Локомотива» в Казани. Железнодорожники до этого выиграли 5 матчей подряд, победив ЦСКА и «Ростов». «Локомотив» уступает «Зениту» 6 очков, при этом опережает на 2 очка «Ростов» и ЦСКА.