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» » Луан, Коновалов и Комличенко – потенциальные новички «Зенита»

Луан, Коновалов и Комличенко – потенциальные новички «Зенита»

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67
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.business-gazeta.ru
А вот Леандро Паредесу предрекают отъезд в Серию А: аргентинцем якобы заинтересовался «Милан».

Если взглянуть на статистику бразильца Луана, который выступает за «Гремио», то можно усомниться, форвард ли это. Слишком уж мало Луан забивает в последнее время. Однако Луан ценен навыками в организации атакующих действий. Ранее интерес к Луану проявлял «Спартак», но тогда трансфер сорвался. Любители футбола могли видеть Луана в финале клубного чемпионата мира.

22-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов может продолжить сериал о переходах игроков из казанского клуба в петербургский. Далеко не всем бывшим рубиновцам удалось заиграть в «Зените», но Сергей Семак точно знает, как это сделать. «Питерец.ру» опасается, что Коновалов может не выдержать конкуренции за место в составе и оказаться в аренде, подобно Полозу.

А вот нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко сделал себе имя в этом сезоне. Арендованный у «Краснодара» футболист лидирует в гонке бомбардиров чешского первенства, забив уже 12 мячей. Сегодня Комличенко не сыграет с «Дуклой» из-за перебора жёлтых карточек.

 

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