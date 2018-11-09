Луан, Коновалов и Комличенко – потенциальные новички «Зенита»

Если взглянуть на статистику бразильца Луана, который выступает за «Гремио», то можно усомниться, форвард ли это. Слишком уж мало Луан забивает в последнее время. Однако Луан ценен навыками в организации атакующих действий. Ранее интерес к Луану проявлял «Спартак», но тогда трансфер сорвался. Любители футбола могли видеть Луана в финале клубного чемпионата мира.

22-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов может продолжить сериал о переходах игроков из казанского клуба в петербургский. Далеко не всем бывшим рубиновцам удалось заиграть в «Зените», но Сергей Семак точно знает, как это сделать. «Питерец.ру» опасается, что Коновалов может не выдержать конкуренции за место в составе и оказаться в аренде, подобно Полозу.

А вот нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко сделал себе имя в этом сезоне. Арендованный у «Краснодара» футболист лидирует в гонке бомбардиров чешского первенства, забив уже 12 мячей. Сегодня Комличенко не сыграет с «Дуклой» из-за перебора жёлтых карточек.