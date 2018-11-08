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ЦСКА быстро пропустил и проиграл «Роме» в Лиге Чемпионов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Вслед за «Локомотивом» поражение в 4-м туре группового этапа потерпел и ЦСКА.

Возвращение Игоря Акинфеева в ворота ЦСКА не помогло армейцам. Объявивший о завершении карьеры в сборной голкипер ошибся в дебюте, и «Рома» открыла счёт. Так и не ставший игроком «Зенита» грек Манолас отличился уже на 4-й минуте.

Порадовать заполненные «Лужники» армейцам удалось в начале второго тайма. Голевую комбинацию начал Ахметов, а завершил Сигурдссон. Однако сразу же со знаком «минус» отличился другой исландец – Магнуссон. Вторая жёлтая карточка, и защитник ЦСКА отправился в раздевалку. В меньшинстве армейцы не смогли сразу же перестроиться и пропустили уже через 3 минуты после удаления Магнуссона. Поведя 2:1, «Рома» удержала минимальное преимущество и снова обыграла ЦСКА.

Избавившийся от Лопетеги «Реал» разгромил в гостях «Викторию Пльзень» со счётом 5:0. Дубль сделал Карим Бензема, по разу забили Каземиро, Гарет Бэйл и Тони Кроос. «Реал» и «Рома» уверенно лидируют в группе G – по 9 очков. ЦСКА в следующем туре принимает чешский клуб: победа гарантирует команде Гончаренко место в Лиге Европы.

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