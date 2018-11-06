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На фоне задержания Рыболовлева «Монако» продолжает валиться

0
26
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
finparty.ru
  0:3 в первом тайме матча Лиги Чемпионов с «Брюгге» - что может быть хуже?  

Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву не удалось сегодня воочию увидеть матч между «Монако» и «Брюгге» в Лиге Чемпионов. Незадолго до начала игры Рыболовлева задержали по обвинению в коррупции и «торговле влиянием».

«Питерец.ру» предполагает, что первая половина встречи монегасков с бельгийским клубом сильно разочаровала бы владельца «Монако». Без травмированного Александра Головина «Монако» рискует продолжить череду неудач. После поражения от «Реймса» в чемпионате Франции «Монако» ужасно провёл первый тайм матча с «Брюгге». Помимо Головина не смогли сегодня сыграть хорватский вратарь Субашич и черногорский нападающий Йоветич. Итог – за 12 минут «Монако» пропускает ТРИ мяча и вряд ли добьётся даже ничьей, если не случится футбольное чудо.

Главному тренеру монегасков Тьерри Анри теперь придётся ещё сложнее: команда попала в затяжную полосу неудач, а у владельца клуба Рыболовлева – серьёзные проблемы с европейским правосудием. Поводом к преследованию Рыболовлева послужило так называемое «картинное дело».

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