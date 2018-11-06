«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА

Унизительное поражение от ЦСКА (0:5) в чемпионате КХЛ подстегнуло финский «Йокерит» на разгром следующего соперника. «Северсталь» 23 октября со счётом 4:0 разгромила «Трактор», а сегодня испить горькую чашу пришлось уже череповецким хоккеистам. «Питерец.ру» напоминает, что свой предыдущий матч в «регулярке» череповчане проиграли в Нижнем Новгороде с обескураживающим счётом 2:7.

Главный тренер «Йокерита» Марьямяки предпочёл Калниньша и не ошибся: 26-летний латыш отразил все 22 броска по своим воротам. Первый гол гостей соорудили защитники: Леписто пасовал, Лоов забивал. «Йокерит» на этот раз смог забить в каждом периоде, что только подтверждает преимущество финской команды в классе. Во втором периоде отличились Ниеми и Вярн, а четвёртую шайбу «Йокерита» забросил Анттила. Победа помогла «Йокериту» закрепиться на третьей строчке Западной конференции (37 очков), позади ЦСКА и СКА.

Ещё один матч дня продолжается сейчас в Сочи. Хозяева уступают минскому «Динамо» 1:2. Сочинец Шмелёв в меньшинстве открыл счёт, после чего у гостей отличились Ковыршин и Пулккинен.