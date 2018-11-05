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СКА оказался слабее ЦСКА, несмотря на возвращение в строй Дацюка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Поведя в счёте, невские армейцы пропустили три шайбы, одну из которых забросил Сергей Калинин.  

Форвард ЦСКА Сергей Калинин наглядно показал своему бывшему клубу, что не стоило его обменивать. Именно Калинин сравнял счёт в центральном матче дня в КХЛ.

«Размочил» вратаря москвичей Юханссона защитник СКА Динар Хафизуллин, но больше забить невским армейцам не удалось. Проигранный со счётом 0:2 второй период предрешил исход принципиального армейского противостояния. СКА проиграл со счётом 1:3, при этом Максим Шалунов не реализовал буллит в наши ворота. Отличную форму демонстрирует форвард ЦСКА и сборной России Сергей Андронов: сегодня капитан армейцев отметился «ассистом», а в прошлом туре набрал 2 (1+1) очка в матче с «Йокеритом».

«Питерец.ру» обратил внимание и на волевую победу казанского «Ак Барса» в Нижнем Новгороде. Торпедовцы после шайб Сетдикова, Баранцева и Ильина вели 3:1 перед началом третьего периода. Однако 39-летний казанский защитник Андрей Марков сократил отставание «Барсов», а Бурмистров перевёл встречу в овертайм. Приунывшие нижегородцы пропустили уже на 1-й минуте дополнительного времени и уступили – 3:4.

 

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