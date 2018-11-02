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» » СКА едва не проиграл «Амуру»

СКА едва не проиграл «Амуру»

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56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
0:2 после двух периодов явно разочаровали зрителей в «Ледовом».

Только недооценкой соперника можно объяснить счёт после второго периода в поединке СКА и «Амура». «Питерец.ру» уверен, что разница в классе команд очевидна. Ударно проведший предыдущие два тура Игорь Руденков очков в петербургском матче не набрал. Отличились в составе «Амура» открывший счёт Зогорна и защитник Йордан.

СКА хватило 20 минут игрового времени в заключительном периоде, чтобы одержать победу в основное время. Видимо, Илья Воробьёв нашёл нужные слова в раздевалке и СКА показал свою силу. Победную шайбу забросил в большинстве Барабанов, который записал себе в актив дубль. Роковым для гостей стало удаление Владислава Ушенина на 54-й минуте. Сработало большинство СКА, и достойно сыгравший «Амур» очки у фаворита отобрать не смог.

Тем временем «Автомобилист» продолжил новую победную серию. Разгромив «Сочи» со счётом 4:1, екатеринбуржцы выиграли пятый матч подряд и продолжают уверенно лидировать в КХЛ (48 очков в 25 турах). Набравший 39 очков СКА расположился на втором месте в Лиге и лидирует на Западе.

 

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