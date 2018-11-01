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Провал Де Коло не помешал ЦСКА одолеть «Олимпиакос» в Евролиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Блеснули у армейцев Уилл Клайберн и Серхио Родригес.

Француз Нандо Де Коло сегодня провёл один из худших матчей за ЦСКА в своей карьере. С самого начала игра у него не заладилась, в итог – неслыханное дело! – Де Коло не провёл на паркете и 10 минут. Звезду ЦСКА во второй половине подменял Михаил Кулагин.

Главными действующими лицами у победителей стали Родригес (20 очков и 5 передач) и Клайберн (17 очков и 9 подборов). В составе «Олимпиакоса» 30 минут отыграл Спанулис (16 очков). Достойно выглядели Принтезис (14 очков и 6 подборов) и новичок греческого клуба Уильямс-Госс (13 очков). Борьба шла до финальной сирены, но перевести встречу в овертайм команда Дэвида Блатта не смогла: ЦСКА победил – 69:65. В нынешнем розыгрыше Евролиги армейцы не потерпели ни одного поражения, такую же эффективность демонстрирует только «Реал».

«Фенербахче» после поражения в прошлом туре от «Эфеса» помучился с «Баварией». Явный фаворит выиграл с разницей всего лишь в 4 очка. Отличный матч провели центровые обеих команд Ян Веселы («Фенер») и Девин Букер («Бавария»).

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