«Локомотив», «Урал», «Арсенал» и «Оренбург» вышли в ¼ финала Кубка России

«Енисей» не смог составить достойную конкуренцию московскому «Локомотиву». Чемпион России уверенно победил со счётом 4:1, не помешало и удаление Крыховяка. К тому моменту, когда польский легионер железнодорожников увидел перед собой «красный свет», Эдер и братья Миранчуки уже сделали игру – 4:0. Один гол «Енисей» смог отыграть с пенальти и выбыл из Кубка. Эту победу воочию наблюдали с трибун «РЖД Арены» более 8 тысяч зрителей.

«Урал» и «Нижний Новгород» в основное время голов не забили, а в дополнительное время голы Димитрова и Евсеева принесли победу екатеринбуржцам. И здесь не обошлось без удаления: после первого гола «Урала» с поля изгнали Абазова. Тульский «Арсенал» в гостях с тем же счётом 2:0 одолел «Ахмат», голы забили Джорджевич и Мирзов.

«Питерец.ру» считает самым скучным по сюжету встречу между «Оренбургом» и «Тюменью». Минимальная победа «Оренбурга», да ещё и гол забит с 11-метрового.

Определились две четвертьфинальные пары Кубка России. «Локомотив» сразится с «Рубином», а «Оренбург» будет выяснять отношения с «Арсеналом».