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В Петербурге встретили огонь Зимней универсиады−2019

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67
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Анна Смирнова
Студентка 4 курса института детства РГПУ им. А.И. Герцена Надежда Радашевич пронесла по Санкт-Петербургу факел Зимней универсиады

27 октября студентка РГПУ им. А.И. Герцена Надежда Радашевич стала одним из 40 факелоносцев, пронесших по улицам Санкт-Петербурга факел Эстафеты огня Зимней универсиады−2019, которая пройдет в Красноярске.

Студентка 4 курса института детства РГПУ им. А.И. Герцена Надежда Радашевич пронесла по Санкт-Петербургу факел Зимней универсиады, которая состоится в 2019 году в Красноярске, наряду с такими выдающимися спортсменами, как шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова, олимпийские чемпионы по биатлону Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров, фигуристы ― послы Зимней универсиады−2019 Илья Авербух, Алексей Тихонов и Мария Петрова.
Поддержать Надежду пришли студенты Герценовского университета в сопровождении преподавателей вуза. Выстроившись вдоль всего Дворцового моста, они радостно встретили огонь Универсиады вместе с жителями и гостями города. Как отметила сама Надежда Радашевич, для нее было большой честью представлять Герценовский университет на столь высоком уровне: «Это очень большая ответственность, сегодняшний день я никогда не забуду! Эмоции, которые я испытала сейчас, ни с чем не сравнить, это было очень волнительно».

Для того чтобы стать факелоносцем Эстафеты огня вместе со звездами российского спорта, Надежде Радашевич пришлось пройти серьезный отбор. Обойдя сотни претендентов, она стала победителем конкурса факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады−2019. Право пронести факел по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»).Огонь Зимней универсиады−2019 был зажжен в Международный день студенческого спорта 20 сентября 2018 года в Турине (Италия), откуда началась эстафета огня Всемирных студенческих игр. Огонь универсиады уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Грозном. После Санкт-Петербурга он отправится в Архангельск и через два десятка крупнейших российских городов, во многих из которых работают ведущие университеты страны, доберется до Красноярска, где со 2 по 12 марта 2019 года будет проводиться XXIX Всемирная зимняя универсиада.

Напомним, что в 2013 году Герценовский университет принял огонь XXVII Всемирной летней универсиады в Казани и дал старт его эстафете по Санкт-Петербургу.

Текст и фото: Анна Смирнова

Источник: Газета "Педагогические вести" РГПУ им. А. И. Герцена
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