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» » СКА выиграл два матча в КХЛ с общим счётом 12:1

СКА выиграл два матча в КХЛ с общим счётом 12:1

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
И всё это даже без помощи Павла Дацюка.

Вслед за «Слованом» СКА поверг «Куньлунь». Если словацкая команда была разгромлена со счётом 7:0, то КХЛовские китайца отделались счётом 5:1 в пользу СКА. При этом второй матч подряд пропустил Павел Дацюк.

До приезда в Санкт-Петербург «Куньлунь» чередовал победы и поражения в регулярном чемпионате. 24 октября «Ред Стар» всухую обыграли дома «Ак Барс» (3:0), после чего проиграли торпедовцам по буллитам.

Сегодня свой первый матч после возвращения в «Куньлунь» из «Магнитки» проводил канадец Вольски. Но отличился в составе гостей не он, а Мертл. Оборона СКА ещё не вкатилась в игру, и Хелльберг уже на 2-й минуте достал шайбу из сетки своих ворот – 0:1. Однако в дальнейшем забивали только невские армейцы. Барабанов сделал дубль, по разу забили Карпов, Хафизуллин и Кузьменко.

«Сухие» победы одержали сегодня «Барыс» и рижское «Динамо». «Питерец.ру» заметил, что ворота этих команд защищали резервные голкиперы – Граховина и Билялов соответственно. ЦСКА первым пропустил от «Сибири», но одержал победу со счётом 4:2.

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