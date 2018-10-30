ента новостей

00:28
Чистое звучание нот любви
23:03
СКА выиграл два матча в КХЛ с общим счётом 12:1
21:13
Скандал с судейством матча волейбольного «Зенита» и «Динамо»
15:11
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
13:41
Любовь Чингаева выступит с Большим снежным концертом
13:38
В Ленобласти у пенсионерки украли четверть миллиона рублей
10:34
День анимации на «Ленфильме»
10:27
В Петербурге задаржана организованная группа мошенников
08:21
Вспоминаем жертв политических репрессий
07:51
Отключение фонтанов
22:17
Минимальная победа «Зенита» в Самаре благодаря голу Паредеса
16:01
Землю Минобороны передадут Газпрому
13:59
В Петербурге ограбили "Магнит"
13:32
В Приморском районе мужчина погиб выпав из окна восьмого этажа
13:25
В Красногвардейском районе задержали БОМЖа укравшего «Айфон»
13:06
В Ленобласти после пожара бани обнаружили останки человека
12:42
Форум-фестиваль «БИЗНЕС.ЖЕНЩИНА.ЗОЖ»
09:48
В Шушарах школьница погибла упав из окна 8-го этажа
08:55
Спас хозяина с собакой
08:35
Енот на улице
22:43
Новый взлёт Елизаветы Туктамышевой
23:34
Рядовая победа СКА над рижским «Динамо»
12:01
В Пулково можно сфотографироваться в образах великих людей
11:56
Выставка «Люблю тебя, Петра творенье…»
11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
11:44
В Московском районе задержали автоугонщика за кражу фуры
09:58
В Выборгском районе мужчина погиб упав из окна 15-го этажа
07:23
Кокорин в ЛДПР?
06:49
Уничтожение продуктов
23:51
Кузяев стал героем победного матча с «Бордо»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Скандал с судейством матча волейбольного «Зенита» и «Динамо»

Скандал с судейством матча волейбольного «Зенита» и «Динамо»

0
69
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.instagram.com
В решающей партии судьи ошиблись с подсчётом очков, а протест проигравшим сразу подать не удалось.

Официальный сайт волейбольного «Зенита» так прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над московским «Динамо»:

«После матча главный тренер «Динамо» (Москва) Борис Колчин высказал претензии к арбитрам, которые, якобы, ошиблись с начислением его команде одного очка, лишив их возможности сыграть тай-брейк.»

«Зенит» вёл 2–1 по партиям, а в четвёртом сете счёт был равным – 21:21. Это голландец Дик Кой прибавил в нужный момент и помог своей команде. Однако после тайм-аута табло показывало 21:20 в пользу петербуржцев. После этого команды выиграли по 3 очка, и при счёте 24:23 в пользу «Зенита» динамовцы обратились к судьям. Однако разобраться на месте не удалось, и следующий розыгрыш завершил игру.

Капитан гостей Сергей Гранкин подписал протокол, доверившись инспектору матча Самедову. Подать протест в предусмотренный регламентом срок динамовцы не успели: они скрупулёзно изучали запись четвёртой партии.

Федерация волейбола свалила всё на «девушку-секретаря», которая «то ли забыла нажать на кнопку, то ли не дожала её.»

«Питерец.ру» сомневается, что «Динамо» добьётся переигровки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-10-2018, 23:15
Историческая победа волейбольного «Зенита»
31-03-2018, 22:01
Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве
26-03-2018, 21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
6-01-2018, 23:17
Фиаско волейбольного «Зенита» в Новом Уренгое
10-12-2017, 00:57
Волейбольный «Зенит» оступился в игре с московским «Динамо»
28-02-2017, 23:17
«-23» в Краснодаре означают фактический вылет «Зенита» из Еврокубка

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
152
24-10-2018, 11:13
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали 19 человек
0
281
9-10-2018, 14:08
Маршрутка и женщина на иномарке столкнулись на севере Петербурга
0
304
8-10-2018, 16:08
В Ленобласти произошло сразу два ДТП с тяжелыми последствиями
0
264
5-10-2018, 16:21
В Приморском районе иномарка врезалась в дерево
Наверх