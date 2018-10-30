Скандал с судейством матча волейбольного «Зенита» и «Динамо»

Официальный сайт волейбольного «Зенита» так прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над московским «Динамо»:

«После матча главный тренер «Динамо» (Москва) Борис Колчин высказал претензии к арбитрам, которые, якобы, ошиблись с начислением его команде одного очка, лишив их возможности сыграть тай-брейк.»

«Зенит» вёл 2–1 по партиям, а в четвёртом сете счёт был равным – 21:21. Это голландец Дик Кой прибавил в нужный момент и помог своей команде. Однако после тайм-аута табло показывало 21:20 в пользу петербуржцев. После этого команды выиграли по 3 очка, и при счёте 24:23 в пользу «Зенита» динамовцы обратились к судьям. Однако разобраться на месте не удалось, и следующий розыгрыш завершил игру.

Капитан гостей Сергей Гранкин подписал протокол, доверившись инспектору матча Самедову. Подать протест в предусмотренный регламентом срок динамовцы не успели: они скрупулёзно изучали запись четвёртой партии.

Федерация волейбола свалила всё на «девушку-секретаря», которая «то ли забыла нажать на кнопку, то ли не дожала её.»

«Питерец.ру» сомневается, что «Динамо» добьётся переигровки.