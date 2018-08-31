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«Зенит» выстоял в Норвегии, но понёс потерю

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Проводивший юбилейный еврокубковый матч Александр Анюков покинул поле на носилках.

Когда Далер Кузяев открыл счёт в первом тайме, показалось: «Зенит» все проблемы решил. Домашняя победа со счётом 3:1 давала подопечным Семака отличные шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы. А гол на чужом поле в такой ситуации ставил «Мёльде» в почти безвыходное положение.

Однако настроя на второй тайм «сине-бело-голубым» не хватило. Два пропущенных гола, нервная концовка и травма Александра Анюкова – вот пассив поражения с итоговым счётом 1:2. «Питерец.ру» надеется, что Анюков быстро вернётся в строй, а наша команда сделает соответствующие выводы. Второй пропущенный от «Мёльде» гол стал просто насмешкой над зенитовской обороной, которая в том эпизоде имела большой численный перевес. Если днём ранее «Бенфика» без проблем дожала в гостях ПАОК, то и «Зенит» мог воспользоваться преимуществом в классе.

Ещё один российский клуб выбыл из Лиги Европы. «Уфа», пропустив в дебюте от «Рейнджерс» (счёт по сумме двух матчей стал 0:2) смогла отыграть лишь один гол.

Английский «Бёрнли» оказался проигравшим в противостоянии с «Олимпиакосом», а знакомый болельщикам «Зенита» «Лейпциг» выбил из еврокубка «Зарю».
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