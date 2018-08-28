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Пятёрка самых звёздных новичков КХЛ в сезоне – 2018/2019

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Кто может сверкнуть в Континентальной хоккейной лиге в новом сезоне?

Составы клубов КХЛ пополнили новички, из числа которых можно попробовать составить символическую пятёрку вместе с вратарём. С голкипера и начнём: новый голкипер «Витязя» финн Йони Ортио смотрится солиднее, чем представители Чехии Граховина («Барыс») и Кашик («Амур»).

Состав «Сочи» пополнил участник чемпионатов мира в составе сборной Франции Йоан Овитю (на фото). Этот 29-летний хоккеист может стать стержневым игроком команды Сергея Зубова. В «Ак Барс» пришёл атакующий защитник Пол Постма, не выдержавший конкуренции в «Бостон Брюинз».

Вернувшийся в Магнитогорск Николай Кулёмин формально в КХО не выступал: в Северную Америку он уехал 10 лет назад. Соотечественник Овитю Шарль Бертран отлично зарекомендовал себя в чемпионате Финляндии. Первый официальный матч за «Сибирь» форвард проведёт 2 сентября в Череповце. Финский снайпер Юусо Пуустинен в усилил атаку «Нефтехимика».

Таким образом, символическая пятёрка новичков КХЛ по версии «Питерец.ру» выглядит так:

Ортио («Витязь»), Овитю («Сочи») – Постма («Ак Барс»), Бертран («Сибирь») – Кулёмин («Металлург») – Пуустинен («Нефтехимик»).
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