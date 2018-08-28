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Жозе Моуриньо близок к провалу

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.soccer.ru
Разгром от «Тоттенхэма» на своём поле в 3-м туре АПЛ может привести к отставке «Особенного».

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» пропустил за 38 туров всего 28 мячей (меньше – только у чемпиона «МанСити») и завоевал серебро. А в начале этого чемпионата Англии оборона Жозе Моуриньо ужасает.

После провального матча с «Брайтоном» Моуриньо нашёл виноватого: ивуарийский защитник Байи не попал даже в запас. Но тактический эксперимент португальского тренера провалился: «Тоттенхэм» во втором тайме трижды поразил ворота хозяев «Олд Траффорд». «Питерец.ру» напоминает, что и «Брайтон» трижды забил Де Хеа за один тайм.

Игра с «Тоттенхэмом» могла сложиться иначе, забей Лукаку в первом тайме в пустые ворота. В дальнейшем бельгийский центр обороны «Шпор» Алдервейрелд – Вертонген нейтрализовал своего коллегу по сборной. Вышедший на замену Алексис Санчес игру «МЮ» не усилил, а появившийся на втором тайме Линделёф и вовсе привёз 100%-ный момент у своих ворот.

Главным героем встречи стал бразильский новобранец лондонского клуба Лукас Моура. Открывший счёт своим голам в АПЛ полузащитник «Тоттенхэма» дважды огорчил Де Хеа после того, как Гарри Кейн открыл счёт.
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