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Обновлённый волейбольный «Зенит» вступает в новый сезон

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
Кто будет лидерами команды в сезоне – 2018/2019?

Дебютный сезон сложился для волейбольного «Зенита» успешно, поэтому важно не потерять завоёванные позиции. Покинул команду серб Дражен Лубурич, который являлся одним из основных игроков команды Климкина.

Однако был подписан контракт с другим диагональным – немцем Георгом Грозером. Этот двухметровый волейболист уже играл в России (на «Белогорье» и новосибирский «Локомотив»). «Питерец.ру» надеется, что возрастной Грозер, которому в конце ноября исполнится 34 года, не растерял былых кондиций.

32-летний словак Лукаш Дивиш (на фото) официально стал игроком «Зенита» ещё в конце мая. Семь сезонов этот доигровщик защищал цвета «Локомотива» из Новосибирска, поэтому прекрасно адаптировал к нашему первенству. В 2013–2015 годах Ореол Камехо был одноклубником Дивиша. В межсезонье Камехо получил российский паспорт (есть он и у Дивиша).

28 июля в 16:00 в Парке 300-летия Петербурга начнётся встреча волейбольного клуба с болельщиками. Вместе с главным тренером в мероприятии примут участие Александр Волков и Евгений Сивожелез.
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