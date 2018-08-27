Обновлённый волейбольный «Зенит» вступает в новый сезон

Дебютный сезон сложился для волейбольного «Зенита» успешно, поэтому важно не потерять завоёванные позиции. Покинул команду серб Дражен Лубурич, который являлся одним из основных игроков команды Климкина.

Однако был подписан контракт с другим диагональным – немцем Георгом Грозером. Этот двухметровый волейболист уже играл в России (на «Белогорье» и новосибирский «Локомотив»). «Питерец.ру» надеется, что возрастной Грозер, которому в конце ноября исполнится 34 года, не растерял былых кондиций.

32-летний словак Лукаш Дивиш (на фото) официально стал игроком «Зенита» ещё в конце мая. Семь сезонов этот доигровщик защищал цвета «Локомотива» из Новосибирска, поэтому прекрасно адаптировал к нашему первенству. В 2013–2015 годах Ореол Камехо был одноклубником Дивиша. В межсезонье Камехо получил российский паспорт (есть он и у Дивиша).

28 июля в 16:00 в Парке 300-летия Петербурга начнётся встреча волейбольного клуба с болельщиками. Вместе с главным тренером в мероприятии примут участие Александр Волков и Евгений Сивожелез.