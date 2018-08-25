«Спартак» отыгрался на «Динамо» за неудачи в Лиге Чемпионов

Неудовлетворительный результат в матче с «Динамо» на самом финише прошлого чемпионата России отправил «Спартак» в квалификацию Лиги Чемпионов вместо прямого попадания. Итог известен – вылет от скромного греческого ПАОКа, которым владеет бывший депутат Госдумы РФ Иван Саввиди.

Начало матча 5-го тура получилось для спартаковцев едва ли не идеальным – 2:0 к 14-й минуте игры. Сначала Зе Луиш заработал пенальти, который Промес смог забить (в отличие от поединка в Салониках). На 14-й минуте Мельгарехо удвоил преимущество «красно-белых», и заполненные трибуны «Открытие-Арены» могли предвкушать разгром гостей.

Не стала фатальной для «Спартака» очередная результативная ошибка голкипера Максименко. В конце второго тайма динамовский защитник Рыков забил Максименко гол, который может годы сниться вратарю в кошмарных снах. Но перелома не случилось: не забив в контратаках, «Спартак» выиграл четвёртый матч в первенстве.

Дмитрий Полоз сегодня снова забил за «Рубин», который принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью после ответного гола Фёдора Чалова.