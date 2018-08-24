«Бавария» и «Хоффенхайм» открыли чемпионат Бундеслиги – 2018/2019

Если у «Баварии» игроков на два состава, то «Хоффенхайм» перед стартовым туром чемпионата Германии потерял несколько ведущих игроков. Однако до поры до времени наставник гостей Нагельсманн явно переигрывал нового главного тренера «Баварии» Ковача. Хотя футболисты «Хоффенхайма» очень много фолили и вполне могли нарваться на красную карточку ещё до перерыва. В результате одного из нарушений не смог продолжить матч Коман, которого заменил Роббен.

Лучшим игроком встречи («Бавария» победила со счётом 3:1) стал голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн. «Питерец.ру» порекомендовал бы селекционной службе «Зенита» обратить внимание на этого вратаря, если петербургскому клубу понадобится вратарь-легионер.

А вот Роберт Левандовски едва не продолжил череду своих неудач, начавшихся ещё до чемпионата мира в России. Взявшись бить пенальти, который заработал 35-летний Рибери, поляк проиграл дуэль Бауманну. Однако раньше времени вбежавший в штрафную Роббен добил мяч в ворота. Арбитр после видеопросмотра отменил гол, предоставив Левандовски шанс перебить 11-метровый. «Бавария» повела в счёте и победу уже не упустила.