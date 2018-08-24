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» » Алексей Ионов принёс «Ростову» победу над «Арсеналом»

Алексей Ионов принёс «Ростову» победу над «Арсеналом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.fc-rostov.ru
«Ростов» Валерия Карпина выиграл 4-й матч за 5 туров в чемпионате России.

Ростовский клуб отлично стартовал в первенстве страны по футболу – 12 очков из 15 возможных. Вслед за «Ахматом», ЦСКА и «Енисеем» подопечные Валерия Карпина победили тульский «Арсенал». Счёт 1:0 – любимый для ростовчан в чемпионате: единственное поражение они потерпели тоже с минимальным счётом, проиграв 11 августа «Крыльям Советов».

«Питерец.ру» заметил, что «Ростов» можно назвать «скандинавским». В стартовом составе сегодня вышли сразу три исландца – защитники Сигурдссон и Ингасон и форвард Сигурдарсон. Вышел с первых минут один из двух ростовских шведов – Салетрос, а Хаджикадунич остался в резерве.

Единственный гол забил с пенальти Алексей Ионов (на фото). 29-летний воспитанник «Зенита» сам и заработал право на 11-метровый, когда в борьбе с ним рукой в своей штрафной сыграл кто-то из игроков «Арсенала». Голкипер Артур Нигматулин не смог помешать Ионову открыть счёт, после чего «Ростов» уверенно довёл встречу до победы.

Если посмотреть на таблицу РПЛ, то «Ростов» догнал «Зенит». У обеих команд теперь по 12 очков, но петербуржцы ещё сыграют в 5-м туре в Уфе.
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